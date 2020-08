Desio, tentano di rubare tre tonnellate di rame: presi dai carabinieri (Di lunedì 3 agosto 2020) Un nuovo furto sventato. E un altro vecchio, per il quale però l'autore non era stato ancora preso. Sono due piccole operazioni che hanno impegnato i carabinieri della compagnia di Desio nel weekend. ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Desio tentano

IL GIORNO

Un nuovo furto sventato. E un altro vecchio, per il quale però l’autore non era stato ancora preso. Sono due piccole operazioni che hanno impegnato i carabinieri della compagnia di Desio nel weekend.Un nuovo furto sventato. E un altro vecchio, per il quale però l’autore non era stato ancora preso. Sono due piccole operazioni che hanno impegnato i carabinieri della compagnia di Desio nel weekend.