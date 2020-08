Covid anche a Fregene, paura contagi ed un positivo, chiuso lo stabilimento balneare ‘Levante’ (Di lunedì 3 agosto 2020) Purtroppo in questa estate ‘subdola’ c’era da mettere in conto il ‘fattore Covid’: nessuno lo sperava ma, la possibilità che qualche locale od esercizio pubblico potesse fungere da ‘punto di contagio’, era molto più che una semplice ipotesi. Fregene: chiuso precauzionalmente uno stabilimento E stamane, dopo Ostia e Latina, frequentatissime località estive laziali, teatro spesso di veri e propri ‘pienoni’ di gente, è giunta notizia che anche Fregene si appresta a dover ‘pagare’ il suo personale contributo. Come ha infatti prima comunicato l’Unità di Crisi della Regione Lazio, e dopo confermato dallo titolare dello stabilimento ... Leggi su italiasera

Non se ne può più dell’America. Ci voleva anche la cancel culture. Eppure, io amavo l’America. Pensavo fosse impossibile non sentirmi americano. America my dream. A vent’anni, varcai, con orgoglio e ...

Coronavirus: caso positivo nell’Agro Aversano. Il sindaco: “E’ in autoisolamento”

Teverola – Il nuovo bollettino dell’Asl di Caserta aveva già confermato il nuovo caso di coronavirus nell’Agro Aversano. Ora arriva anche la comunicazione del sindaco Tommaso Barbato, il quale aggiorn ...

