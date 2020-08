Covid-19, due quarantenni gravi per polmoniti interstiziali. I medici: 'Virus dai Balcani' (Di lunedì 3 agosto 2020) allarme a per il caso di due 40enni che sono attualmente ricoverati in uno scenario che fa temere il peggio . La notizia è riportata dal quotidiano La Libertà. Negli ultimi giorni a Piacenza sono ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Covid-19, due quarantenni gravi per polmoniti interstiziali. I medici: «Virus dai Balcani» Il Messaggero Il Coronavirus torna nelle rsa pugliesi: 2 contagi a Lecce e Andria. Tamponi nelle strutture e negli ospedali

Due casi, uno ad Andria e l'altro il Salento. Nelle residenze per anziani della Puglia ci sono stati 600 contagi e 50 morti. "Ci è stato comunicato che uno degli Ospiti della rsa 'San Raffaele' di ...

Covid, vaccino italiano: sperimentazione al San Gerardo di Monza/ Su 80 volontari

L’ospedale San Gerardo di Monza e l’università di Milano Bicocca si preparano a sperimentare il vaccino italiano di Takis e Rottapharm Biotech contro il Covid-19. L’ha comunicato l’ASST di Monza con u ...

