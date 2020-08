Così le vespe assassine asiatiche massacrano le api (e sono pericolose per l’uomo) (Di lunedì 3 agosto 2020) Vengono chiamate “vespe assassine asiatiche” per via della loro puntura potenzialmente fatale per gli esseri umani. Normalmente vivono nelle foreste e nelle montagne del sud e del sud est asiatico ma quest’anno hanno fatto la loro comparsa anche negli Usa, stato di Washington. Ecco perché è stato possibile studiarle più da vicino: questi calabroni assassini, che possono arrivare a una lunghezza di 5 cm, si nutrono di api. Le massacrano e poi ne danno i corpi in pasto ai loro piccoli. Stando a quanto riportato da The Independent, si tratta di una specie pericolosa quindi non solo per l’uomo (sono più di 50 le vittime delle vespe assassine in Asia, ogni anno) ma per l’ecosistema: a partire dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

