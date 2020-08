Cos’è QAnon, la complessa teoria del complotto che sta arrivando in Italia (Di lunedì 3 agosto 2020) Un piano per assassinare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ordito da celebrità di Hollywood e da esponenti dell’élite democratica dediti a pedofilia e riti satanici. Dall’altra parte la “resistenza”, guidata dallo stesso Trump e da “Q”, un misterioso account che dichiara di essere un alto funzionario governativo che da anni continua a seminare su Internet indizi riguardanti il giorno in cui l’iniziativa verrà finalmente sventata e i suoi artefici assicurati alla giustizia. Non si tratta di un film e nemmeno di un intricato scenario di fantapolitica, ma di una delle più complesse teorie del complotto nella storia di internet, particolarmente in voga nell’estrema destra americana a partire dal 2017 e che conta ancora oggi numerosi seguaci. Un gioco fatto di rimandi ... Leggi su facta.news

