Ciacciarelli: migranti non rispettano quarantena, a rischio cittadini (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “Continuano a scappare dai centri d’accoglienza e a non rispettare la quarantena. Sto parlando degli immigrati trasferiti da Lampedusa nella nostra regione. Per stessa ammissione, qualche giorno fa, dell’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio D’Amato, dei 334 migranti arrivati nella nostra regione gia’ 9 sembrerebbero irreperibili e 15 risulterebbero positivi al tampone per il coronavirus. Se queste persone non rispettano il periodo di isolamento mettono a rischio la salute dei cittadini”. Cosi’, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli (Lega). “Se dovessero scoppiare nuovi focolai sarebbe un disastro per il sistema sanitario regionale ed economico. I cittadini e i nostri ... Leggi su romadailynews

