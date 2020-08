Calciomercato Lazio – Sirene estere per Bastos, in uscita altri tre elementi (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo l’ottima stagione disputata, il mercato della Lazio può focalizzarsi in maniera totale su entrate ed uscite in vista della prossima stagione, che si preannuncia particolarmente complessa e lunga in termini di impegni: oltre ai diversi rinforzi che il club biancoceleste ha già messo nel mirino, sarà opportuno anche valutare le offerte ricevute per i calciatori attualmente nell’organico della Lazio. Offerte per Bastos Tra i reparti necessiteranno rinforzi c’è sicuramente la difesa, sia per la necessità di avere più centrali difensivi data la difesa a tre, sia per la possibile cessione di Bartolomeu Jacinto Quissanga, o più semplicemente Bastos, il difensore angolano arrivato dal Rostov nel 2016 che si è ben disimpegnato finora in maglia ... Leggi su giornal

DiMarzio : #calciomercato | #Spal, due club su #Fares: #Lazio e #Fiorentina si informano - sportli26181512 : Lazio, rinforzi sul mercato dopo il sì di Inzaghi: i nomi: L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi chiede garanzie… - 1900_since : #Calciomercato #Lazio: ecco gli esuberi del 2020-2021 - sportli26181512 : Lazio, rinnovo Inzaghi: a breve l'incontro con Lotito per l'ufficialità: Nel destino di Simone Inzaghi c’è la...… - sportli26181512 : Lazio, la rivoluzione di Lotito: dai medici alla comunicazione: Si vocifera di una rivoluzione che il patron bianco… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Calciomercato Lazio, due club bussano alla porta per Bastos: la situazione La Lazio Siamo Noi SALERNITANA: panchina rovente. Ben 16 ribaltoni in 9 anni

Povero illuso chi pensava d’aver assistito all’inizio d’un ciclo. Tocca già ricredersi. Dopo 13 mesi, l’esperienza di Ventura sulla panchina della Salernitana è giunta al capolinea. Nessuna firma sul ...

IL BIVIO

La conferma di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina ha sorpreso un po’ tutti, inutile negarlo, e ha finito per deludere quanti si aspettavano il grande salto, il punto di svolta dopo una stag ...

Povero illuso chi pensava d’aver assistito all’inizio d’un ciclo. Tocca già ricredersi. Dopo 13 mesi, l’esperienza di Ventura sulla panchina della Salernitana è giunta al capolinea. Nessuna firma sul ...La conferma di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina ha sorpreso un po’ tutti, inutile negarlo, e ha finito per deludere quanti si aspettavano il grande salto, il punto di svolta dopo una stag ...