Cagliari, Di Francesco è il nuovo allenatore: il comunicato (Di lunedì 3 agosto 2020) Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. Dopo la positivi esperienza alla Roma e quella difficile alla Samp, l’allenatore riparte dalla Sardegna. E’ durata invece pochissimi mesi l’avventura di Walter Zenga in rossoblù, il cui futuro era legato al raggiungimento del settimo posto, come ha ribadito il tecnico amareggiato dalla decisione di non continuare. “Forse ho commesso un errore, quello di aver accettato un contratto fino a giugno con una clausola, quella del raggiungimento del settimo posto, quasi impossibile da raggiungere – ha spiegato Zenga– È nel diritto di qualsiasi presidente cambiare. Se Giulini ha deciso così ha avuto buoni motivi per farlo. Io non ho niente da rimproverarmi. Era complicato fare di più. ... Leggi su italiasera

Cagliari, Di Francesco firma: contratto fino al 2022 UFFICIALE

Dopo la fallimentare parentesi alla Sampdoria, Eusebio Di Francesco riparte dal Cagliari. La società rossoblù ha ufficializzato il tecnico con un comunicato sul proprio sito ufficiale. «Il Cagliari Ca ...

