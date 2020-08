Battiti Live 2020: la scaletta della seconda puntata (Di lunedì 3 agosto 2020) Battiti Live 2020 Dopo l’ottimo esordio di lunedì scorso (9.5% di share e circa 1,7 milioni di spettatori), continua su Italia 1 il Battiti Live 2020. Questa sera – lunedì 3 agosto – alle 21.10 andrà in onda la seconda puntata della kermesse musicale organizzata da Radionorba e condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Ecco la scaletta della serata con l’ordine di esibizione dei cantanti: Fedez Cara The Kolors Baby K Annalisa Fred De Palma Nek Annalisa Alessandro Amoroso e Boomdabash Piero Pelù Anna Rocco Hunt J-Ax Ana Mena Bugo Erma Meta Francesco Renga Mr Rain (anche con Annalisa) Shade La puntata, trasmessa ieri sera da ... Leggi su davidemaggio

