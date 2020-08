Basket, il team dell’Us Navy “riscalda” il playground di Caserta (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Per un pomeriggio sono usciti dalla Base Nato per “conoscere” qualcosa della provincia che li ospita e avvicinarsi alle persone, e lo hanno fatto a modo loro, con un partita di Basket. E’ accaduto al playground di Parco Aranci a Caserta, riscaldato dal sole e dai venti ragazzi, tra uomini e donne, della squadra amatoriale della base Nato di Gricignano d’Aversa, chiamata a raccolta da John Tufaro, responsabile di Celebration Italia a Caserta. L’idea, promossa in accordo con Andrea Boccagna, consigliere comunale di riferimento per il quartiere, era quella di ridare vita ad un bene comune importante per l’area, punto di aggregazione per ragazzi anche giovanissimi, ma decisamente sotto utilizzato. “Questi ragazzi sono pieni ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Basket team Basket team Crema, dalla Serie A2 alle giovanili Crem@ on line Basket, Benacquista Assicurazioni: dagli Usa arriva anche Jaren Michael Lewis

Prosegue il lavoro della Benacquista Assicurazioni Latina Basket verso la prossima stagione. La società ha annunciato di aver siglato l’accordo annuale con l’atleta statunitense Jaren Michael Lewis, c ...

Pescara Basket, il punto sui nuovi acquisti per la stagione 2020/2021

Il cannoniere lituano Mantvydas Staselis è il primo nuovo volto. In casa pescarese anche il playmaker Andrea Grosso e il lituano Simas Raupys PESCARA – Il primo volto nuovo in casa biancazzurra è uno ...

