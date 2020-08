Ardea, controlli in spiaggia: arrivano gli steward (Di lunedì 3 agosto 2020) Al fine di evitare assembramenti sulla spiaggia libera, il Comune di Ardea ha “arruolato” degli steward il cui compito è quello di garantire e monitorare il rispetto degli standard di sicurezza. Complessivamente le sazioni della Polizia Locale sono state 280. Controllate in particolare le nuove concessioni: alcune di esse infatti sono passate da essere comunali ad attrezzate. Disposto infine un sequestro in deroga dalla procura di Velletri per un chiosco già in precedenza sotto controllo dai Vigili di Ardea. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

