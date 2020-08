Anief, prorogare termini per domande graduatorie provinciali supplenti (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. (Adnkronos/Labitalia) - graduatorie provinciali per le supplenze, è corsa contro il tempo per un mezzo milione di precari. Lo denuncia Anief, chiedendo la proroga e rilancia i ricorsi per esclusi e contro tabella di valutazione dei titoli. La scadenza, fissata dal ministero dell'Istruzione per giovedì 6 agosto, crea molti timori, perché tanti precari rischiano di non fare in tempo a presentare la domanda per l'inserimento nei nuovi elenchi digitalizzati delle graduatorie provinciali: i rallentamenti e blocchi continui del sistema telematico Istanze On Line non hanno infatti permesso di potersi inserire nelle nuove liste di attesa ( Anche perché c'è pure da affrontare un ginepraio di norme e valutazioni cambiate inopinatamente in corsa. E al poco tempo ... Leggi su iltempo

Domanda GPS II Fascia Sostegno, Anief: risolta la problematica delle tre annualità con servizi non continuativi

Comunicato Anief – Su espressa segnalazione del sindacato Anief, è stata risolta da poche ore la problematica di quanti volessero inserirsi nella II Fascia delle GPS di Sostegno avendo svolto servizio ...

