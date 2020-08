Ancelotti: «Le critiche a Napoli? La verità ha molte facce, e non interessa a nessuno. Non oggi» (Di martedì 4 agosto 2020) Torna la Champions e non si può non pensare a Carlo Ancelotti che di Champions ne ha vinte tre. Due col Milan e una col Real Madrid. E ha perso anche una incredibile finale. Ivan Zazzaroni lo ha intervistato per il Corriere dello Sport quotidiano che dirige. Ancelotti ha parlato molto di Champions, ma ha risposto anche a una domanda sul Napoli. Da quando hai lasciato Napoli, hai incassato critiche e battute senza reagire. «Sono un grande incassatore. Al Napoli auguro tutto il bene possibile. La verità ha molte facce e non interessa a nessuno. Non oggi». L’intervista si apre e si chiude con una battuta sulla rissosità degli allenatori. «La pandemia, i suoi ... Leggi su ilnapolista

