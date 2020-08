Serie A, sprint salvezza: Genoa e Lecce si giocano la permanenza in A, tutte le combinazioni (Di domenica 2 agosto 2020) Genoa e Lecce si giocano la permanenza in Serie A dopo uno scontro a distanza che dura da diverse giornate.Rossoblu e salentini si sono ritrovati all'ultimo turno di campionato distaccate di un solo punto: i liguri sono al quartultimo posto con 36 punti, i pugliesi al terzultimo con 35. A 90 minuti dalla fine dei giochi è sempre il Genoa leggermente in vantaggio dato che ha anche la possibilità di arrivare a pari punti per ottenere quella tanto agognata salvezza. La squadra guidata da Davide Nicola ha bisogno di un successo per non guardare alla gara Lecce-Parma, in caso di sconfitta o pareggio invece servirà che i salentini ottengano il medesimo risultato. La compagine guidata da Fabio Liverani necessita invece di quei tre punti ... Leggi su mediagol

Dopo aver vinto il primo evento Endurance della stagione, Audi Sport Italia (Agostini-Mancinelli) vince anche la prima gara Sprint del CIGT a Misano. Dietro la Casa dei Quattro Anelli seguono Comandin ...

Mercato Fiorentina Fares, sprint viola per l’esterno della Spal

MERCATO FIORENTINA FARES – Con la mateatica retrocessione degli estensi in Serie B, Mohamed Fares dirà addio alla Spal. Diversi sono i club sulle sue tracce. Due di questi, come già riporato ieri, son ...

