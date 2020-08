Serie A, Immobile 1° nella classifica marcatori: Ronaldo 2° e Lukaku 3° (Di domenica 2 agosto 2020) Con il gong finale alla stagione 2019/2020 – post lockdown – si delinea per l’ultima volta la classifica dei marcatori della Serie A che vede Ciro Immobile al primo con 36 gol e il record di Higuain eguagliato. Alle spalle dell’italiano si piazza Cristiano Ronaldo con 31 gol mentre più distaccato Romelu Lukaku che si ferma a quota 23 gol al primo anno con la maglia dell’Inter. Medaglia di legno invece per Caputo che con il suo Sassuolo arriva a 21 gol in una stagione pazza per l’attaccante neroverde. Questa la graduatoria: 1 – Immobile (Lazio) 36 gol e record di Gonzalo Higuain eguagliato2 – Cristiano Ronaldo (Juventus) 31 gol3 – Lukaku (Inter) 23 gol4 ... Leggi su alfredopedulla

