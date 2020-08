Sanremo. Omicidio dell’ex gioielliere Luciano Amoretti: gli inquirenti mantengono il massimo riserbo (Di domenica 2 agosto 2020) Sanremo è sotto choc per l’efferato delitto avvenuto in corso Garibaldi, 95. La vittima è piuttosto nota. So tratta di Luciano Amoretti, 75 anni, ex gioielliere. Il settantenne è stato trovato ai piedi della scala interna di un condominio a Sanremo. Secondo la Questura si tratta di un Omicidio. Le indagini sono in corso, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. L’Omicidio è avvenuto al civico 95 di corso Garibaldi, in una zona residenziale di pregio. Sul posto il questore Pietro Milone e sostituto procuratore Francesca Bugané Pedretti. La Scientifica ha eseguito i rilievi e gli inquirenti hanno passato al setaccio le immagini di ... Leggi su laprimapagina

LaStampa : Omicidio nella notte a Sanremo. - magdulka64 : RT @repubblica: Sanremo, trovato un cadavere in un appartamento: si indaga per omicidio [aggiornamento delle 12:20] - repubblica : Sanremo, trovato un cadavere in un appartamento: si indaga per omicidio [aggiornamento delle 12:20] - cappelIaiomatto : Giallo a #Sanremo, trovato cadavere in un appartamento di una zona residenziale della città. Per la #polizia è… - UnioneSarda : #Sanremo, cadavere nella tromba delle scale di un condominio: è #omicidio -