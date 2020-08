Probabili formazioni Serie A, le gare di oggi: chance per Kouamé, Lapadula guida il Lecce (Di domenica 2 agosto 2020) Probabili formazioni Serie A – Si giocano le ultime cinque partite della stagione di Serie A. La trentottesima giornata deve emettere ancora un ultimo verdetto, ovvero chi tra Genoa e Lecce rimarrà nella massima Serie e chi invece retrocederà in B, insieme a Brescia e SPAL. Il Grifone riceve il Verona, il Lecce ospita il Parma. Ad aprire la domenica sarà SPAL-Fiorentina, mentre le altre due gare in programma sono Bologna-Torino e Sassuolo-Udinese. Le Probabili formazioni delle partite di oggi. SPAL-Fiorentina SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Felipe. Fares; Murgia, Missiroli, Dabo; D’Alessandro, Petagna, Di Francesco. FIORENTINA (3-4-3): Terracciano; ... Leggi su calcioweb.eu

La squadra di Di Biagio, già retrocessa in Serie B, sfida i Viola di Iachini nell'ultima giornata di campionato FERRARA - Alle 18 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara la Spal, già retrocessa in Serie B, ...

Si accende la 38^ e ultima giornata del primo campionato italiano ed è subito tempo di esaminare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, per questo ultimo banco di prova di q ...

