Minaccia di dar fuoco alla casa dell'ex: 36enne arrestato (Di domenica 2 agosto 2020) 'Ti brucio la casa e ti ammazzo se non torni con me' 20 January 2014 Nella serata di ieri, al Rione Alto, un 36enne con precedenti di polizia è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in ... Leggi su napolitoday

