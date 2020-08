Milik la carta per arrivare all'esterno d'attacco: Bernardeschi in pole, Under l'alternativa (Di domenica 2 agosto 2020) Federico Bernardeschi è un'opzione concreta per il Napoli, alla ricerca di un esterno d'attacco che possa raccogliere l'eredità di José Maria Callejon. Leggi su tuttonapoli

NAPOLI - Dentro quel contratto, c’è un mondo: bonus facilmente raggiungibili e altri che lusingano e sembrano complicati; tratti di «finanza creativa» e speranze che viaggiano sospese nel futuro. Ma V ...

Undici metri - Poca gioia per un'impresa leggendaria. Verso la Champions con l'incognita difesa. Mercato, le caselle da riempire

Brian Liotti è una delle voci più popolari e apprezzate del panorama radiofonico nazionale, giornalista nonché appassionato ed esperto di calcio. La Juve ha messo in bacheca il suo nono scudetto di fi ...

