Milan, promosso Nelson Dida: sarà preparatore dei portieri della prima squadra (Di domenica 2 agosto 2020) Il Milan avrà un nuovo preparatore dei portieri della prima squadra per la stagione che verrà. Il profilo scelto non solo è una vecchia conoscenza tanto cara ai tifosi, ma era già presente nello staff della squadra. Stiamo parlando di Nelson Dida, portiere che con i rossoneri ha alzato 8 trofei fra i quali anche la Champions League del 2007. Attualmente Dida ricopriva il ruolo di preparatore dei portieri dell’under 17 ed è dunque stato promosso al posto di Luigi Turci.L'articolo Milan, promosso Nelson Dida: sarà ... Leggi su sportfair

Tutto confermato: Nelson Dida sarà il preparatore dei portieri del Milan in vista della stagione 2020-2021. Una decisione presa dall'attuale dirigenza rossonera. L'ex storico numero uno brasiliano, vi ...