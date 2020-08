Mercato Milan, Bonaventura saluta in lacrime, Ibrahimovic a un passo dal rinnovo (Di domenica 2 agosto 2020) Il Milan, primo nel post-Covid, apre le questione dei rinnovi: Bonaventura lascia dopo sei anni mentre Ibrahimovic è pronto a continuare in rossonero. La stagione 2019/20 del Milan, iniziata con altri stravolgimenti dirigenziali e proseguita con l’esonero di Giampaolo, ha cambiato pagina da gennaio in poi, soprattutto dopo la ripresa post-Covid. L’undici di Pioli è stato infatti il migliore con 30 punti su 36 disponibili. Un viatico importante sul quale costruire la nuova, imminente, stagione. Bonaventura, addio dopo sei anni Nel 3 a 0 sul Cagliari si è notato, tra le altre cose, il “saluto” di Giacomo Bonaventura ai colori rossoneri. Il centrocampista marchigiano è apparso visibilmente commosso al termine della gara, segno ... Leggi su newsmondo

FRASSINELLE POLESINE (Rovigo) - E’ iniziata ufficialmente venerdì 31 luglio la nuova stagione sportiva del Frassinelle calcio. Anche se non erano presenti tutti i giocatori per le ferie in atto, tra l ...Giorni caldi sul mercato per il Benevento, neopromosso in Serie A. Così l'edizione odierna de Il Sannio Quotidiano: "Il Benevento insiste per Bonaventura. Intanto la Spal si fa avanti per Kragl". All' ...