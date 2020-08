Mascherine e mal di testa: la parola all’esperta (Di domenica 2 agosto 2020) Le Mascherine, se usate in modo prolungato, possono davvero aumentare gli episodi di mal di testa? Mal di testa, tutte le cause che non conosci Il dolore alla testa è molto frequente: ne soffre il 50 percento degli italiani e purtroppo spesso le cause sono banali ma ignote. Secondo Simona Sacco, professore ordinario di Neurologia presso l'Università dell'Aquila e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Neurologia (Sin), la risposta a questa domanda potrebbe essere si. L'utilizzo prolungato di dispositivi di protezione, unito al distanziamento sociale, potrebbero peggiorare i sintomi della cefalea.Sappiamo molto bene che il mal di testa intenso rappresenta uno dei più comuni sintomi del Covid-19. Questo ... Leggi su blogo

