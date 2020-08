L’appello di Papa Francesco: “Serve lavoro per le famiglie” (Di domenica 2 agosto 2020) Durante l’Angelus il Pontefice ha parlato della crisi economica e lavorativa derivante dall’epidemia da coronavirus. Da piazza San Pietro Papa Francesco si è rivolto ai politici per rilanciare il lavoro Papa Francesco all’Angelus ha parlato di lavoro e si è rivolto alla politica per rilanciare l’Italia dopo la crisi, con un pensiero alle famiglie in difficoltà. “Senza lavoro le famiglie e la società non possono andare avanti”, ha ripetuto più volte il Pontefice, che auspica il rilancio del lavoro. ” La povertà sarà il problema post-pandemia” secondo il Papa, che sollecita nel suo Angelus l’impegno di tutti i responsabili politici ... Leggi su bloglive

