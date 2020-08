Ischia, turisti romani aggrediscono barista e scappano via (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Notte brava per sei turisti romani ad Ischia. Prima si rifiutano di pagare il conto del lido poi scappano: rintracciati e denunciati dalla polizia. E’ successo nella serata di ieri sull’isola napoletana in zona Chiaia a Forio, quando i turisti hanno aperto un’accesa discussione con un dipendente della struttura balneare per non pagare il conto, il barista è stato persino colpito con un pungo dai turisti che si sono rapidamente dileguati dopo l’aggressione. Gli stessi sono stati tuttavia rintracciati dalla forze dell’ordine a Forio, nelle vicinanze dell’hotel in cui alloggiavano. Quattro di essi, che erano già noti alle forze dell’ordine, sono ... Leggi su anteprima24

