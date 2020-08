Inter, Paolo Condò: “Forse Conte vuole la testa di qualcuno, sta denunciando gli spifferi” (Di domenica 2 agosto 2020) Nel corso del pre partita di Spal-Fiorentina, Paolo Condò è tornato su Sky Sport a parlare dello sfogo di Antonio Conte di sabato sera, che resta ancora un argomento caldissimo di discussione: “Mi sono chiesto dove voglia andare a parare Conte? Conte ha denunciato due Inter. Quella che fa capo a Marotta e quella degli spifferi. Conte ti dice che Brozovic ubriaco al pronto soccorso, a Milano esce e a Torino non usciva. Questo ti sta dicendo. Per me c’entra anche il mercato. Ieri Conte ha praticamente detto non vi azzardate più a fare mosse tipo Eriksen. Lui non sa cosa farsene. Ieri l’ha fatto entrare al 90esimo. Un’umiliazione, è persecutorio nei confronti del giocatore. E’ messaggio alla ... Leggi su sportface

