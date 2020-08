Genoa-Verona 3-0, Criscito: “Abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario” (Di domenica 2 agosto 2020) “Abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario, è una salvezza meritata. Il gruppo è sempre stato la nostra forza. Mister Nicola ci ha dato tanto in campo e fuori. Noi anziani cerchiamo di dare una mano ai più giovani, anche se trovarsi in questa situazione è sempre brutto. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita, bisogna lavorare e stare uniti. Questa piazza merita posizioni più alte“. Lo ha dichiarato Domenico Criscito in seguito alla vittoria del Genoa sull’Hellas Verona ai microfoni di DAZN. Leggi su sportface

