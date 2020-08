F1 GP Gran Bretagna 2020, team radio di Verstappen: “Ricordatevi di bere” (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Max Verstappen se la gode al terzo posto del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il pilota olandese difficilmente può rientrare sulle due Mercedes di testa e ha un ottimo vantaggio su Leclerc, dunque verosimilmente arriverà sul podio. Per questo motivo sembra guidare in maniera molto rilassata e così nel corso di un team radio scherza con il proprio muretto: “Ricordatevi di bere”, dice il pilota della Red Bull. In alto il VIDEO. Leggi su sportface

