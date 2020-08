DualSense e DualShock 4: video e differenze per il controller PS5 (Di domenica 2 agosto 2020) Sarà l'avveniristico DualSense ad accompagnare PS5 sugli scaffali in tempo per le festività natalizie di quest'anno. In uscita forse a novembre - almeno a sentire le ultime indiscrezioni -, la console next-gen di casa Sony debutterà infatti con un nuovo controller, deciso non solo a sostituire l'attuale DualShock 4 in dotazione a PlayStation 4, ma anche a rivoluzionare in qualche modo il nostro approccio al gaming. Un controller, quello nella confezione, che cercherà di unire tradizione e innovazione in nome di una ritrovata ergonomia e di una filosofia ancora più "sensoriale" rispetto al passato. https://www.youtube.com/watch?v=SebzB8W3bVU E se è vero che restiamo ancora in attesa di scoprire il prezzo di PS5 e la precisa data di lancio - comunicati molto probabilmente in ... Leggi su optimagazine

shoppointy : DUALSENSE :BATTERIA CON DURATA MAGGIORE RISPETTO A DUALSHOCK 4 - GamingTalker : PS5, la batteria del DualSense dura 3 o 4 ore in più rispetto a quella del DualShock 4 secondo un rumor… -

Ultime Notizie dalla rete : DualSense DualShock DualSense vs DualShock 4: spuntano dettagli e un video leak sul controller PS5 Everyeye Videogiochi DualSense vs DualShock 4: spuntano dettagli e un video leak sul controller PS5

Mentre non accennano ad arrestarsi i rumor legati all'imminente annuncio di un nuovo State of Play ad agosto, la community di Reddit è rimasta incuriosita da un post alquanto intrigante. Come potete i ...

PS5, la batteria del DualSense dura 3 o 4 ore in più rispetto a quella del DualShock 4 secondo un rumor

In queste ore è apparso un nuovo rumor su Reddit che parla in maniera piuttosto dettagliata del DualSense, il controller di PS5 di cui non sappiamo ancora molto, se non che pesa leggermente di più del ...

Mentre non accennano ad arrestarsi i rumor legati all'imminente annuncio di un nuovo State of Play ad agosto, la community di Reddit è rimasta incuriosita da un post alquanto intrigante. Come potete i ...In queste ore è apparso un nuovo rumor su Reddit che parla in maniera piuttosto dettagliata del DualSense, il controller di PS5 di cui non sappiamo ancora molto, se non che pesa leggermente di più del ...