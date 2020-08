Dovete disfarvi subito di 10 app: milioni di Huawei, Samsung e Xiaomi vulnerabili ad agosto 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Torna a far capolino sui dispositivi Android un malware piuttosto dannoso, Joker, presentandosi questa volta sotto una nuova veste per chi si ritrova ad esempio con un Huawei, Samsung o Xiaomi. Si parla infatti di una nuova versione di Joker, malware diffusosi circa tre anni su numerosi smartphone Android e che fece numerosi danni. Bisogna ora fare molta attenzione perché Joker è tornato e rischia di creare non pochi pericoli agli utenti intenti pronti a puntare su alcune applicazioni e soprattutto a scaricare determinati software dal Google Play Store. Dopo quello di giugno, dunque, un altro studio da esaminare con attenzione. Come viene minacciata la sicurezza di Huawei, Samsung e Xiaomi il 2 agosto Come accennato in precedenza, Joker è già ... Leggi su bufale

