Coronavirus, superate le 200mila vittime in America Latina

Il numero dei decessi per Coronavirus in America Latina ha superato i 200mila, dopo che nelle ultime ore si sono aggiunti 191 decessi in Perù. Il Brasile resta il Paese dell'area più colpito dalla ...

Il numero dei decessi per coronavirus in America Latina ha superato i 200mila, dopo che nelle ultime ore si sono aggiunti 191 decessi in Perù. Il Brasile resta il Paese dell'area più colpito dalla ...

