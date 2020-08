Conte non lascerà l'Inter, ma fissa delle condizioni per vincere (Di domenica 2 agosto 2020) Il quotidiano inoltre ritiene che l'umore del tecnico sia dovuto anche ad un mercato non fatto su misura per lui. Alcune promesse non mantenute, come l'arrivo di Vidal , avrebbero contribuito al suo ... Leggi su interdipendenza

tancredipalmeri : Lo capisco Conte. Era abituato a una società che appena qualcuno muoveva una critica, muoveva l’head of communicati… - riotta : È estremamente impopolare da dire a sinistra, ma coloro che osservano come M5S e premier condividessero con… - FBiasin : Se il problema non è relativo al mercato, qual è? Il calendario post-isolamento? Davvero? In che senso manca prote… - pensivin : RT @benq_antonio: #Jesolo #risorsaINPS infettate dal #coronavirus cercano di scappare dal centro accoglienza la polizia fa barriera all usc… - Melos801 : RT @Specialcla: Siamo alle solite, cominciamo con le fazioni e con le patenti di tifo. Ero interista prima di conte, lo sono adesso e lo sa… -