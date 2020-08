"Come la massoneria, è la fine della Chiesa". Ong e immigrazione, Meluzzi durissimo contro Papa Francesco (Di domenica 2 agosto 2020) Nel mirino di Alessandro Meluzzi ci finiscono il Vaticano e il pontificato di Papa Francesco. La ragione, una linea considerata troppo favorevole a quell'immigrazione incontrollata che il professore da tempo contesta, oltre a una lunga serie di altre contestazioni circa il ruolo attuale della Chiesa. In un intervento pubblicato su YouTube per Imola Oggi, Meluzzi ragiona: "Se la Chiesa vuole imitare e scimmiottare tutte le altre Ong, se vuole diventare una pura agenzia filantropica, se vuole diventare un puro luogo di dialogo interreligioso Come la massoneria, ha finito la sua funzione", sottolinea. E ancora, altre parole pesantissime: "Se la Chiesa non dà più ... Leggi su liberoquotidiano

"Prosegue il progetto legato al tema della legalità, quale strumento di prevenzione da attuare anche sul piccolo territorio. Da questo punto di vista, Trevignano e Bracciano si pongono da tempo come s ...

