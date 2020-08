Boccia: "3 positivi su 4 sono italiani, basta parlare dei migranti" (Di domenica 2 agosto 2020) Il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, non le manda a dire a Matteo Salvini che continua a battere sul tasto dell’immigrazione associandola ai nuovi casi di coronavirus in Italia. Il 75% dei positivi, evidenzia Boccia, "sono italiani, contagiati da altri italiani". Inoltre, aggiunge il ministro, Salvini "nega l'emergenza sanitaria e prova a riportare il Paese nel clima a lui congeniale di odio e rabbia su sicurezza e immigrazione". Parlando al Corriere della Sera, l’esponente del Partito Democratico sottolinea che i migranti salvati in mare "vengono tutti sottoposti a test e tamponi e molti ripartono immediatamente".Insomma, i nuovi focolai di Covid-19 in Italia non sono strettamente connessi ai flussi migratori. "Si passa ... Leggi su blogo

Corriere : Boccia: «I migranti falso pericolo, sbagliato guardare alle frontiere: tre positivi su 4 sono italiani» - Adnkronos : #Migranti, #Boccia: '75% positivi sono italiani contagiati da altri italiani' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Boccia: 'E' sbagliato guardare alle frontiere, tre positivi su quattro sono italiani'… - DanielaScalcob : RT @DrGregHouse73: Il premio 'Salvini supporter del giorno' lo diamo al Ministro Boccia: affermando che 1 positivo su 4 al Covid è stranier… - Maryljacb : RT @SuperFiammetta: #Boccia:”Tre positivi su 4 sono italiani”.Si aspettava che,in #Italia,il record spettasse ai giapponesi o credeva che m… -