Benedetta Rossi, la notizia che preoccupa i fan: è lei stessa a spiegare tutto (Di domenica 2 agosto 2020) Benedetta Rossi, di solito attivissima sui Social, in particolare su Instagram con le sue Storie, per qualche giorno non ha fatto più nulla al riguardo. I fan si sono pertanto molto preoccupati. E’ forse successo qualcosa? E’ stata poco bene? A svelare l’arcano è stata proprio lei tramite – guarda caso – una Storia Social. Siamo soliti vederla attivissima più che mai sui Social, in particolar modo con la pubblicazione di Stories sul suo aggiornatissimo profilo ufficiale Instagram, da lei stessa gestito . Lei, la simpatica Benedetta Rossi che, nonostante il successo e la fama che l’hanno quasi all’improvviso investita, è rimasta una donna semplice e con i piedi per terra. Ed ... Leggi su howtodofor

AnthonyFesta86 : @BITCHYFit Ridicoli e il peggiore è quel Luca che ha insultato Benedetta Rossi - BITCHYFit : Il numero uno comunque è quel tale Luka che mette like a tutti i tweet contro di me da circa un decennio e continua… - generacomplotti : #fakeNews Benedetta Rossi dice che il #SARSCoV2 non è stato messo a punto dai sionisti per svelarci che Mattarella… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #9: Fatto in casa da Benedetta. Ricette furbe, i grandi classici, le novità p… - vitaaparanoia : io alle due di notte che guardo fatto in casa per voi???? di Benedetta Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Rossi Benedetta Rossi | Strano silenzio sul web | “Sono stravolta” FOTO RicettaSprint Benedetta Rossi, strano silenzio sul web: “Sono stravolta”

La food blogger Benedetta Rossi fa preoccupare i fan per il suo strano silenzio sui social. Benedetta Rossi: il suo silenzio sui social fa allarmare i fan. A causa del silenzio della food blogger, i f ...

Per Mantova, lista rosso-verde a sostegno del bis di Palazzi

La lista, che appoggerà il sindaco uscente Mattia Palazzi, vedrà 17 donne e 15 uomini. Tra i nomi, spiccano l’assessore uscente Paola Nobis e i due rappresentanti di Sinistra Italiana in consiglio neg ...

La food blogger Benedetta Rossi fa preoccupare i fan per il suo strano silenzio sui social. Benedetta Rossi: il suo silenzio sui social fa allarmare i fan. A causa del silenzio della food blogger, i f ...La lista, che appoggerà il sindaco uscente Mattia Palazzi, vedrà 17 donne e 15 uomini. Tra i nomi, spiccano l’assessore uscente Paola Nobis e i due rappresentanti di Sinistra Italiana in consiglio neg ...