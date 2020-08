“Basta”. Antonella Elia e Pietro Delle Piane, l’ennesimo colpo di scena fa saltare tutti in piedi: la polemica infuria (Di domenica 2 agosto 2020) Antonella Elia e Pietro Delle Piane, dopo la partecipazione a Temptation Island hanno scelto di dare un taglio netto a tutto. Un momento delicato quello che sta vivendo la coppia più discussa del reality. Pietro ha tradito le aspettative della compagna e intorno alla questione anche il polverone social non ha certo aiutato la relazione in termini risolutivi. La decisione drastica era inevitabile. Il reality show ha già concesso non pochi colpi di scena e la vicenda che riguarda la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane è stata la più discussa. Contro la coppia si è schierata anche l’opinionista Karina Cascella, che ha persino ... Leggi su caffeinamagazine

apicella57 : RT @DavLucia: @apicella57 Per fare una notte magica non basta un cielo stellato,ci vuole un bellissimo sogno Buona notte Antonella un abbra… - DavLucia : @apicella57 Per fare una notte magica non basta un cielo stellato,ci vuole un bellissimo sogno Buona notte Antonell… - Maicolciotti : RT @h2JMiSGcjohtFFB: Siamo state tutte Antonella Elia,ma se ne esce.basta non sminuire e vedere anche nelle umiliazioni verbali una graviss… - h2JMiSGcjohtFFB : Siamo state tutte Antonella Elia,ma se ne esce.basta non sminuire e vedere anche nelle umiliazioni verbali una grav… - lustforlocro : @97Narduzzi @agoossx basta antonella ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Basta” Antonella