Aspettando Alex, trama e trailer del film in onda il 3 agosto su La5

Aspettando Alex, il film in onda lunedì 3 agosto alle 21:10 su La5. trama e trailer del film. Lunedì 3 agosto 2020 sul canale La5 (canale 30 del digitale terrestre) andrà in onda il classico film romantico dal titolo "Aspettando Alex". Si tratta di un film del 2014 diretto da Chris Messina, con Mary Elizabeth Winstead e Don Johnson nei panni dei protagonisti. L'appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5.

Ultime Notizie dalla rete : Aspettando Alex Aspettando Alex, trama e trailer del film in onda il 3 agosto su La5 Dituttounpop Grottazzolina accoglie il talento classe 2000 Alex Reyes

6' di lettura 02/08/2020 - Nell'afa asfissiante di inizio agosto la Videx Grottazzolina chiude il suo organico 2020/21 accogliendo per la prima volta in Serie A Hector Alexey Reyes Leon, schiacciatore ...

Non c’è che dire. Dal vivo Alex Britti è una potenza [VIDEO]

ROVIGO - Si conferma la partecipazione del pubblico alla XXI edizione di “Tra ville e giardini”. Alex Britti, cantautore romano, con vent’anni di carriera alle spalle, all’area spettacoli del Censer d ...

