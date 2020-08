18 migranti in fuga da Cori: erano in isolamento fiduciario, scattano le ricerche (Di domenica 2 agosto 2020) Nel corso della notte, 18 migranti trasferiti a Latina lo scorso 28 luglio ed attualmente ospitati presso un C.A.S. di Cori (LT) – tutti già sottoposti a tampone orofaringeo e risultati negativi al “Covid-19” – si sono allontanati furtivamente dalla struttura, ove stavano proseguendo il periodo di sorveglianza fiduciaria. Dalla prima ricostruzione dei fatti è emerso che gli stranieri (17 tunisini ed 1 egiziano, tra i quali 5 minorenni e 2 donne) si sono allontanati intorno alla mezzanotte dopo aver scavalcato alla spicciolata un muro laterale dell’edificio ed eluso la sorveglianza da parte delle forze di polizia presenti sul posto, approfittando dell’oscurità. Subito dopo aver avuto notizia dell’allontanamento il Questore, insieme con personale delle Volanti, della D.I.G.O.S., della Squadra ... Leggi su ilcorrieredellacitta

