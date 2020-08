Ventura, un altro flop: per l’ufficio anagrafe da oggi è Sventura (Di sabato 1 agosto 2020) L'articolo Ventura, un altro flop: per l’ufficio anagrafe da oggi è SVentura proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

MCriscitiello : Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali, altro fallimento calcistico per Giampiero Ventura che non porta neanche… - SalvoLaroc90 : RT @MCriscitiello: Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali, altro fallimento calcistico per Giampiero Ventura che non porta neanche ai p… - OrlandoAita1992 : RT @MCriscitiello: Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali, altro fallimento calcistico per Giampiero Ventura che non porta neanche ai p… - ClaSallu : RT @MCriscitiello: Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali, altro fallimento calcistico per Giampiero Ventura che non porta neanche ai p… - morenoAlmare : Dopo la Nazionale un’altro successo per Ventura.... -