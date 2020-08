Una Vita, anticipazioni dal 3 all’8 agosto: Genoveva e Alfredo truffatori! (Di sabato 1 agosto 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntate settimanali dal 3 all’8 agosto 2020. Genoveva e Alfredo Bryce hanno un piano: mandare in rovina i vicini di Acacias! Nella sua vendetta contro gli abitanti del quartiere, la Salmeron ha un’alleata: Ursula. Genoveva e Alfredo manipolano Rosina e Liberto e fanno pressioni affinché Palacios Junior e sua moglie investano nella Banca Americana. Ramon, dopo un regalo sbagliato fatto a Milagros, a causa dellaArticolo completo: Una Vita, anticipazioni dal 3 all’8 agosto: Genoveva e Alfredo truffatori! dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

