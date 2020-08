Scuola: approvate le linee guida definitive per la fascia 0-6 anni (Di sabato 1 agosto 2020) Sono state finalmente approvate le linee guida definitive per la Scuola dell’infanzia. Dopo un lungo confronto fra Ministero, sindacati ed Enti locali si è raggiunto l’accordo, emanando il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. Ritorno a Scuola: le linee guida definitive La Conferenza Unificata ha approvato il testo con le linee guida definitive per il ritorno a Scuola in sicurezza dei bambini nella fascia 0-6 anni. Nel documento sono contenute le indicazioni finali per la ripresa e lo svolgimento in ... Leggi su notizieora

