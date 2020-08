Samsung potrebbe mandare in pensione Galaxy S10 e Note 10 (Di sabato 1 agosto 2020) Nel secondo trimestre Samsung ha avuto non poche difficoltà a mantenere il livello di vendite degli smartphone e valuta una nuova strategia L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

illibrogranger : VI PREGO HO BISONGO DI AIUTO ,C'È QUALCUNA DI VOI CHE POTREBBE AIUTARMI? HO SAMSUNG #Tiziaparty ?? - geeklinkit : Dopo una prima generazione che non ha convinto tutti e che ha avuto non pochi problemi all’esordio, il nuovo Fold 2… - SimoneCaramanno : #smm Dopo un braccio di ferro lungo anni, il colosso coreano potrebbe terminare i progetti proprietari in favore di… - wireditalia : Dopo un braccio di ferro lungo anni, il colosso coreano potrebbe terminare i progetti proprietari in favore di quel… - inventuweb : Samsung potrebbe passare all'assistente Google dicendo addio a Bixby -