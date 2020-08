Salvini litiga anche in spiaggia: battibecco con il sindaco lombardo del Pd (Di sabato 1 agosto 2020) Il leader della Lega ha avuto un faccia a faccia con Veronica Proserpio, primo cittadino di un comune in provincia di Como. Salvini ha risposto in maniera piccata all’esponente del Partito Democratico, anch’essa in vacanza. Che questo non sia esattamente un periodo agevole e sereno per Matteo Salvini, ce ne siamo accorti un po’ tutti. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

