Roma, acqua bollente sul figlio neonato: aveva litigato con la moglie (Di sabato 1 agosto 2020) , perdendo la testa. Il piccolo di 7 mesi ha riportato ustioni di primo e secondo grado Un gesto fuori da ogni logica, una violenza gratuita ingiustificabile. Un uomo di 41 anni ha perso letteralmente la testa a Roma al termine di una lite familiare, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

