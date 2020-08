"Psg, Leonardo vuole Thiago Alcantara: 30 mln al Bayern" (Di sabato 1 agosto 2020) PARIGI, FRANCIA, - Thiago Alcantara è un obiettivo di Leonardo e del Psg per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da "Le10Sport", infatti, il club francese avrebbe già recapitato un'offerta ... Leggi su corrieredellosport

Il Psg, in vista della prossima stagione, avrebbe messo nel mirino l’attaccante brasiliano Matheus Cunha. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i parigini avrebbero avanzato una prima offerta all’Hert ...Cunha è uno dei principali obiettivi di mercato per l’attacco nerazzurro in vista della prossima stagione. Il brasiliano è esploso in questo finale di campionato con la maglia dell’Herta Berlino, atti ...