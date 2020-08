Ponte di Genova, inaugurazione il 3 agosto. La prima auto a percorrerlo sarà quella di Mattarella. I familiari delle vittime: “Non ci saremo” (Di domenica 2 agosto 2020) La data dell’inaugurazione del Ponte di Genova è quella 3 agosto. L’inizio è previsto per le 18.30. L’annuncio del sindaco Bucci. Genova – La data dell’inaugurazione del Ponte di Genova è quella del 3 agosto alle ore 18.30. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Marco Bucci con un post su Facebook. Il Ponte “Genova San Giorgio” sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30 #orgoglioGenova #avantiGenovaPubblicato da Marco Bucci per Genova su Martedì 21 luglio 2020 La prima ... Leggi su newsmondo

