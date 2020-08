Policlinico Vanvitelli, impiantato sensore diabetico a prematuro con malattia rara (Di sabato 1 agosto 2020) Un microinfusore di insulina installato in una neonata di 20 giorni, prematuro di appena un chilo, affetto dal raro diabete neonatale. L’intervento è stato eseguito al Policlinico Vanvitelli di Napoli, dove la piccola è ricoverata in Terapia intensiva neonatale. Si tratta di un microinfusore integrato con sensore continuo di glicemia, in grado di sospendere automaticamente l’erogazione di insulina, un sensore predittivo che avverte se ci sono rischi di episodi di ipo o iperglicemia. Grazie a un’attività interdivisionale, l’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli”, diretta da Antonio Giordano, ha offerto alla piccola paziente, assistita inizialmente nell’ospedale “Moscati” di Avellino, ... Leggi su ildenaro

fattidinapoli : Napoli: Policlinico Vanvitelli, installato microinfusore di insulina in un neonato di venti ... - -

Ultime Notizie dalla rete : Policlinico Vanvitelli Al policlinico Vanvitelli installato microinfusore di insulina in un neonato di venti giorni ROMA on line Sanità, a Napoli impiantato microdiffusore insulina a prematura

Napoli, 1 ago. (askanews) - A Napoli è stato installato un microinfusore di insulina in una neonata di venti giorni, prematura di appena un chilo, affetta dal raro diabete neonatale. Malattia rara che ...

Policlinico Vanvitelli, impiantato sensore diabetico a prematuro con malattia rara

Un microinfusore di insulina installato in una neonata di 20 giorni, prematuro di appena un chilo, affetto dal raro diabete neonatale. L’intervento è stato eseguito al Policlinico Vanvitelli di Napoli ...

Napoli, 1 ago. (askanews) - A Napoli è stato installato un microinfusore di insulina in una neonata di venti giorni, prematura di appena un chilo, affetta dal raro diabete neonatale. Malattia rara che ...Un microinfusore di insulina installato in una neonata di 20 giorni, prematuro di appena un chilo, affetto dal raro diabete neonatale. L’intervento è stato eseguito al Policlinico Vanvitelli di Napoli ...