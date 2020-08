Oroscopo 1 agosto 2020: grandi cambiamenti per alcuni segni (Di sabato 1 agosto 2020) L’Oroscopo del 1 agosto designa per i Pesci il compimento di un grande cambiamento. I nati sotto il segno della Vergine potrebbero avere sorprese Previsioni 1 agosto da Ariete a Vergine Ariete. Dentro di voi vi sentite carichi e pronti a cimentarvi in una nuova relazione o in un progetto lavorativo diverso. La Luna, però, è ancora opposta, pertanto, fareste bene ad analizzare con estrema cautela e precisione ogni possibilità. Sarebbe utile ascoltare anche qualche consiglio di chi ne sa più di voi Toro. Oggi vi sentite pieni di spirito d’iniziativa e positivi. La giornata comincerà in modo energico e questo vi aiuterà a risolvere alcune questioni rimaste in sospeso sul lavoro. In amore, invece, avete bisogno di nuovi stimoli. Siete molto passionali ma, allo stesso tempo, parecchio ... Leggi su kontrokultura

