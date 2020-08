Nuovo focolaio in Puglia: dopo una festa dei 18 anni, 11 contagiati (Di sabato 1 agosto 2020) Undici casi positivi al virus Covid-19 sarebbero stati registrati a Cerignola, nel Foggiano, secondo quanto trapela da fonti interne dell'Asl di Foggia. Si tratterebbe di due micro focolai che si ... Leggi su globalist

