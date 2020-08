Morte di Elena Aubry a Roma: 6 indagati per omicidio stradale (Di sabato 1 agosto 2020) Si è messa la parola fine alle indagini sulla tragica Morte della 25enne Elena Aubry a Roma. 6 persone sono accusate di omicidio stradale. L’accusa iniziale è variata quindi, da quella di omicidio colposo. L’incidente mortale ebbe luogo in via Ostiense, il 6 maggio 2018. La Morte di Elena Sono passati poco più di 2 anni dalla tragica scomparsa di Elena Aubry, la 25enne di Ostia vittima di un incidente in via Ostiense a Roma. La ragazza perse il controllo della sua moto, una Honda Hornet, e nella caduta perse la vita. I periti, dopo due anni di indagini sulla manutenzione del manto stradale, sono giunti ad una conclusione. A ... Leggi su thesocialpost

ducci_elena : RT @CesareSacchetti: Mattarella contro i 'negazionisti':' 4 mesi fa sono morti in un solo giorno oltre 800 concittadini.' 800 persone morte… - fairchildslover : @AnomalyBlake SI SI SI, LUI MORTE PIÙ INUTILE INSIEME A QUELLA DI KLAUS, per me poteva lasciarci le penne elena - bluerovses : Damon ha conosciuto Elena ancora prima della morte dei genitori, ancora prima di Stefan ma le ha cancellato la memoria, piango ?? - SincereBeth_ : @elena_esposto Cosa pensi che succeda dopo la morte? ?? - Carla63996400 : RT @IvanGrozny3: “Per raccontare della morte di mio fratello uso le parole scritte nelle motivazioni della sentenza dal giudice, che spiega… -