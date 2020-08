Meteo NAPOLI: sole e CALDO fino al weekend, poi un po' di refrigerio (Di sabato 1 agosto 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà all'insegna del sole e del CALDO afoso per il fine settimana, poi la situazione muterà nei primi giorni della nuova settimana per l'ingresso di correnti più fresche atlantiche che scalzeranno la bolla africana. Sabato 1 agosto: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 23°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 25 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Domenica 2: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 23°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 28 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Lunedì 3: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 23°C a 32°C. Pressione atmosferica ... Leggi su meteogiornale

